9 стран региона Балтийского моря будут обеспечивать адекватность системы электроэнергии

«Мы будем обмениваться данными об импорте энергоресурсов, мощностях по выработке электроэнергии, анализировать общую адекватность системы и в то же время готовиться к управлению потенциальными рисками», — отметил в пресс-релизе директор департамента системного управления Litgrid Донатас Мателёнис.

На встрече обсуждалось влияние перебоев с поставками газа во время войны в Украине и приостановки импорта электроэнергии из России на производственные мощности в регионе Балтийского моря в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

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