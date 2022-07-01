9 стран региона Балтийского моря будут обеспечивать адекватность системы электроэнергии

Операторы систем электропередач в девяти государствах региона Балтийского моря будут сотрудничать, чтобы обеспечить адекватность региональной системы.
Такое решение приняли лидеры литовской Litgrid, латвийской AST, эстонской Elering, финской Fingrid, шведской Svenska kraftnat, датской Energinet, норвежской Statnett, польской PSE и немецкой 50Hertz на встрече руководителей региональных операторов Балтийского моря в Таллинне.
«Мы будем обмениваться данными об импорте энергоресурсов, мощностях по выработке электроэнергии, анализировать общую адекватность системы и в то же время готовиться к управлению потенциальными рисками», — отметил в пресс-релизе директор департамента системного управления Litgrid Донатас Мателёнис.
На встрече обсуждалось влияние перебоев с поставками газа во время войны в Украине и приостановки импорта электроэнергии из России на производственные мощности в регионе Балтийского моря в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
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