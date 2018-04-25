В Польше отменили уголовную ответственность за ошибки в лечении коронавируса

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Сейм Польши 22 октября принял закон, отменяющий уголовную ответственность для врачей, которые допустят непреднамеренную ошибку при лечении пациентов с COVID-19, сообщает ТАСС.

В новом законе предусмотрены меры по повышению зарплат медиков, работающих с больными с COVID-19, послабление в нормах трудоустройства медицинского персонала, в том числе процедурах допуска к этой работе иностранцев. На будущей неделе закон будет рассмотрен Сенатом (верхней палатой парламента), после чего отправится на подпись президента.

Скорость распространения инфекции в Польше в последние две недели быстро растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне — более 10 тыс. заболевших в день.