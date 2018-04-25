Ж. Вайчюнас: электроэнергия и газ в следующем году не должны дорожать

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В следующем году электроэнергия для населения в Литве не должна дорожать, она даже несколько подешевеет, прогнозирует министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, стабильной должна остаться и цена на природный газ.

«Насколько видно по цифрам, тенденциям, которые представлены, – и в этом году мы будем делать как можно больше в этом направлении – очевидно, что цена на электроэнергию в 2021 году должна оставаться такой же, как сейчас, а возможно она немного снизится», – сказал BNS в понедельник Ж. Вайчюнас.

Окончательные тарифы на электроэнергию и газ опубликует Государственная служба регулирования энергетики, которая уже утвердила некоторые составляющие цены на электроэнергию.