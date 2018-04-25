В Европе в сфере сельхозпроизводства наблюдаются перебои с логистикой из-за пандемии — ФАО

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Сельскохозяйственное производство в европейском регионе пострадало от последствий пандемии меньше, чем в других частях планеты, но есть перебои с логистикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Владимира Рахманина.

«Последствия коронавирусной инфекции сильнее всего ударили по странам, которые уже находились в кризисных ситуациях, в первую очередь в Африке и на Ближнем Востоке, и которые сейчас больше всего нуждаются в поддержке. Правительствами стран региона были приняты четко выверенные меры, которые позволили не допустить продовольственного дефицита и стабилизировать цены. Были приложены все необходимые усилия для обеспечения бесперебойной поставки продовольствия на внутренний и на международный рынок, несмотря на закрытие границ и ограничения по передвижению», — сказал Владимир Рахманин.

Тем не менее, по его словам, в ряде стран не удалось избежать трудностей с транспортировкой, хранением и сбытом продукции. «Трудности возникали на этапе закупки кормов, семян, удобрений и средств защиты растений. Особенно сильно это ощутили мелкие фермерские хозяйства, традиционно наиболее подверженные внешнему воздействию», — констатировал Владимир Рахманин.