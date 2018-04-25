В Европе планируют ввести новую систему разрешений на въезд

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РИА Новости со ссылкой на сообщение Lonely Planet пишет, что в Европе к 2022 году хотят ввести новую систему разрешений на поездки.

Так, гражданам стран. не входящих в Шенген, возможно придётся регистрироваться перед поездкой в Евросоюз. В частности, гостям из США, Канады, Бразилии, Великобритании и других стран необходимо будет подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS), аналогичную американской ESTA. Система проверит заявителей и разрешит или запретит въезд.

Эксперты полагают, что 95% заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Ещё около 3% — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных потребуется больше. Примерно 1–2% заявок будут проверят вручную, и среди них вероятны отказы.