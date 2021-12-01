А. Анушаускас: относительно ЧП на границе с Польшей нужна дискуссия

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что поддерживает предложение продлить чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью, однако призывает к дискуссии о необходимости введения такого режима на границе с Польшей.

«Основания введения ЧП всегда должны быть четкими и основанными на определенных требованиях. Если бы через польско-литовскую границу активизировалась перевозка нелегалов, но пока нам известно, что фиксировались отдельные случаи. Достаточно ли этого? Будем обсуждать, смотреть, что предлагают службы», – сказал министр в среду журналистам перед заседанием правительства.

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы предлагает еще на месяц продлить ЧП на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса. Кроме того, предлагается установить территорию ЧП и у границы Литвы с Польшей.

Согласно проекту, ЧП на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года.

Такое представление уже подготовлено для рассмотрения в правительстве.

По словам А. Анушаускаса, по поводу необходимости продления ЧП на границе с Беларусью «не возникает особых вопросов и сомнений».