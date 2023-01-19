А. Анушаускас представил основные положения реформы воинской повинности

«Демографическая ситуация в Литве, сокращение числа молодых людей, пригодных для военной службы, и геополитическая ситуация вынуждают нас искать решения, как улучшить существующую систему призыва. Мы надеемся, что, предоставив молодежи больший выбор, сколько и как служить, обеспечив более эффективную и качественную подготовку солдат, мы сможем укрепить вооруженные силы страны мотивированными, хорошо обученными солдатами», — сказал А. Анушаускас.

Основные предлагаемые изменения

Одним из наиболее важных изменений в предлагаемой модели является то, что обязательную начальную воинскую службу будет невозможно отсрочить. Начальная военная подготовка станет обязательной и для студентов, чтобы вовлечь в военную подготовку для обороны страны как можно более широкую часть общества и максимально приблизиться к принципам всеобщей воинской повинности. Все солдаты, прошедшие базовую военную подготовку, будут включены в действующий резерв.

Продолжительность и условия службы до сих пор обсуждаются. Молодые люди, отслужившие полгода на срочной службе, смогут добровольно продлить ее еще на три месяца, в которые они будут получать заработную плату профессионального военнослужащего. По оценкам Министерства обороны, количество молодых людей, которые будут продлевать и не будут продлевать службу, разделится примерно пополам. После этих 3 месяцев последние уйдут в действующий резерв, а у желающих будет возможность пройти профессиональную военную службу.

Предлагается повысить возраст призывников 18-30 лет, в первую очередь призовут более молодых. Это потенциально могло бы дать молодым людям больше ясности в отношении планирования будущего.

Новая модель также предоставляет другие альтернативы. Например, трехмесячный призыв для молодых выпускников, освоивших необходимые для армии специальности (врачи, инженеры, связисты, механики, IT-специалисты).

Пребывание военнообязанных в активном резерве вооруженных сил Литвы следует продлить с 10 до 15 лет.

Предлагаемая модель призыва основана на практике призыва молодых людей на обязательную военную службу в Эстонии, Финляндии и Швеции. Сроки осуществления реформы — с 2024 по 2027 годы. Ее должен утвердить парламент.

В настоящее время к активному резерву приписаны 27 тыс. человек. Военное командование считает, что этот показатель необходимо довести до 40 тыс. В активный резерв зачисляются лица, прошедшие срочную военную службу. Они периодически вызываются на переподготовку.

В 2015 году Литва восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Так как призывников в Литве гораздо больше, чем позволяют призвать в армию финансовые и инфраструктурные возможности системы Минобороны, новобранцев отбирают с помощью компьютерной программы по принципу случайности. В последнее время призывается 3,8 тыс. человек в год.