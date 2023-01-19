Опубликован рейтинг стран мира с лучшим интернет-соединением в мире

Хорошее интернет-соединение давно стало необходимым условием комфортной жизни. Без подключения к Сети многие не смогут работать, не говоря уже о связи, просмотре контента, поездках в такси, заказе продуктов и многих других сервисах.
Аналитики каждый год подсчитывают среднюю скорость соединения в разных странах.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание «Вокруг света», по итогам года Объединенные Арабские Эмираты вытеснили из десятки лидеров Испанию, а самый мощный рывок совершил Китай, прибавив к среднему показателю почти 70 мегабит в секунду. Полностью список выглядит следующим образом: Чили, Китай, Сингапур, Таиланд, Гонконг, США, Дания, ОАЭ, Монако, Румыния.
С мобильным интернетом ситуация другая, здесь Чили нет вовсе. Еще до окончания чемпионата мира по футболу на первое место вырвался Катар (данные отражают не календарный год, а отрезок с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года). Кипр, Кувейт и Саудовскую Аравию из десятки выбили Дания, Макао и Бруней, констатируют аналитики.