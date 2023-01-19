Опубликован рейтинг стран мира с лучшим интернет-соединением в мире

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Хорошее интернет-соединение давно стало необходимым условием комфортной жизни. Без подключения к Сети многие не смогут работать, не говоря уже о связи, просмотре контента, поездках в такси, заказе продуктов и многих других сервисах.

Аналитики каждый год подсчитывают среднюю скорость соединения в разных странах.