А. Армонайте посетит Northway Biotech, поинтересуется производством вакцины от COVID-19

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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте во вторник посетит компанию Northway Biotech, где с председателем ее правления Владасом Бумялисом обсудит возможность производства в Литве вакцины от коронавируса.

По информации министерства, в связи с подготовкой Европой массового плана вакцин, идет поиск компаний, которые могли бы их производить.

«Министерство экономики и инноваций стремиться создать как можно более благоприятные условия для участия бизнеса и науки нашей страны в европейских процессах производства вакцин. В Литве есть компании, которые способны производить активное вещество вакцины, однако не хватает линии разлива вакцины», – говорится в сообщении.

А. Армонайте также поинтересуется препаратом от COVID-19, который создала Northway Biotech. Лекарство, созданное литовцами и швейцарцами, уже передано на клинические испытания, сообщил на минувшей неделе телеканал LNK.

В. Бумялис утверждает, что эффективность лекарства должна проясниться еще в этом году. По его словам, Northway Biotech приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19.