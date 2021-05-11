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А. Армонайте посетит Northway Biotech, поинтересуется производством вакцины от COVID-19

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте во вторник посетит компанию Northway Biotech, где с председателем ее правления Владасом Бумялисом обсудит возможность производства в Литве вакцины от коронавируса. 

По информации министерства, в связи с подготовкой Европой массового плана вакцин, идет поиск компаний, которые могли бы их производить. 

«Министерство экономики и инноваций стремиться создать как можно более благоприятные условия для участия бизнеса и науки нашей страны в европейских процессах производства вакцин. В Литве есть компании, которые способны производить активное вещество вакцины, однако не хватает линии разлива вакцины», – говорится в сообщении. 

А. Армонайте также поинтересуется препаратом от COVID-19, который создала Northway Biotech. Лекарство, созданное литовцами и швейцарцами, уже передано на клинические испытания, сообщил на минувшей неделе телеканал LNK.

В. Бумялис утверждает, что эффективность лекарства должна проясниться еще в этом году. По его словам,  Northway Biotech приступает к созданию еще одного лекарства от  COVID-19.

Литовская Northway Biotech утверждает, что создала лекарство от коронавируса

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