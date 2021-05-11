COVID-заболеваемость в мире вышла на плато — ВОЗ

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышли на плато на «неприемлемо высоком уровне». Об этом заявил на брифинге в понедельник, 10 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его данным, за минувшую неделю заразились более 5,4 млн человек и почти 90 тыс. умерли.

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей, — отметил он. — Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших».

Гебрейесус отметил, что снижение заболеваемости и смертности наблюдается сейчас в Европе и регионе Северной и Южной Америки, которые пандемия коронавируса ранее затронула особенно сильно. Одновременно зафиксирован быстрый рост числа заразившихся и умерших в Юго-Восточной Азии, к которому ВОЗ относит также Индию. Кроме того, «в каждом регионе есть страны с тенденцией к увеличению» заболеваемости и смертности.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что ослабление санитарных мер и «неравная вакцинация» способствуют распространению инфекции в мире. Он назвал отсутствие равного доступа к вакцинам «одним из самых больших рисков».

«На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины», — напомнил гендиректор.

Гебрейесус призвал лидеров стран «использовать все инструменты, которые имеются в их распоряжении, для снижения передачи COVID-19». Это относится в том числе к государствам, где на настоящий момент заболеваемость и смертность снижаются.

По словам Гебрейесуса сейчас необходимо усилить возможности для предотвращения распространения инфекции, чтобы подготовиться к распространению новых штаммов, против которых бессильны вакцины.