А. Билотайте: было бы невероятно, если бы А. Лукашенко позаботился о безопасности границ

Фото vrm.lt

Было бы невероятно, если бы глава Беларуси Александр Лукашенко позаботился о безопасности госграниц, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Если Лукашенко действительно обеспечит безопасность границ и начнет заботиться о границах, это будет невероятно, так как до сих пор все делалось так, чтобы эти люди с помощью белорусских военнослужащих легко могли перейти литовскую границу», — в четверг сказала она журналистам.

А. Лукашенко в четверг приказал своим силовым структурам закрыть «каждый метр границы».

«С сегодняшнего дня ни одна нога не должна ступить на территорию Беларуси с другой стороны — ни с юга, ни с запада», — сказал Лукашенко.

«Как это сделаете — обсудим после этой встречи, вы встретитесь с госсекретарем. Здесь присутствует министр внутренних дел, министр обороны. Закройте каждый метр стены », — сказал он.

«Мы обязаны это сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут применять тактику, выгоняя людей, которых они туда приглашают, через официальные блокпосты, сказал Лукашенко. Вы знаете последствия, они тоже. Так что давайте подумаем. Мы их предупредили, и пусть они думают «.

«Мяч на их стороне. Но чтобы убивать людей и бросать мертвых людей на нашу территорию … Ну, нацисты и все тут, что о них еще сказать », — сказал он.

В этом году белорусско-литовскую границу пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.