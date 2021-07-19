А. Билотайте договорилась с главой Frontex о больших мощностях на границе

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Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече с исполнительным директором Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Леджери договорилась о повышении мощностей на внешней границе ЕС в Литве.

«Десятого июля Литва попросила у Frontex силы быстрого реагирования, 60 должностных лиц, четыре команды с переводчиками для опросов, 30 автомобилей, два вертолета, и термовизоры. В данный момент в Литве уже патрулируют около 20 должностных лиц агентства и 14 автомобилей, это послание о том, что Литва не одинока», – заявила А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник

Глава Frontex отметил, что находится в Литве, чтобы увидеть то, как идет дислокация помощи у внешней границы ЕС.

«Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси начали расти несколько недель назад, и достигли пика в конце июня-начале июля. Это момент, когда руководство Литвы и Frontex решили, что ситуацию уже невозможно решать без оказания срочной пограничной помощи. Конкретно это означает, что мы сейчас дислоцируем свои силы», – заявил на пресс-конференции Ф. Лежери.

Глава Frontex отметил, что Литве также оказывается помощь переводчиками, экспертами, он обещал помощь и установлении личностей мигрантов, проведении проверки, возращении мигрантов в их страны.

Во время встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Словении, было достигнуто соглашение о том, что будет активирован механизм оказания срочной приграничной помощи.

«Одна из основных целей моего визита – увидеть истинную ситуацию и оценить, какая помощь нужн а Литве. Мы понимаем, что страна испытывает последствия нелегальной миграции. Мы, в свою очередь, можем предоставить экспертную помощь по вопросам миграции и возвращения мигрантов. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в этой нелегкой ситуации и проявить солидарность с вами», – сказал глава Frontex Ф. Леджери.

В данный момент границу Литвы вместе с сотрудниками Службы охраны госграницы охраняют 26 сотрудников Frontex, в целом планируется, что их прибудет 60. В Литву, Польшу и Латвии планируется направить до 200 человек.

«Как упоминалось, в Литву в ближайшее время прибудут 60 экспертов мониторинга границы, которые будут помогать Службе охраны границы обеспечивать наблюдение за границей, мы также говорили о возможности организации опросов нелегальных мигрантов, здесь точно могли бы помочь эксперты ЕС, и это позволит нам собрать дополнительную информацию, которая позднее помогла бы нам организовать возврат этих лиц», – заявил на пресс-конференции командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

МВД сообщило, что также был подписан план мер для Литвы с Европейским бюро поддержки убежища. В ближайшее время в Литву должны прибыть эксперты по миграции и переводчики, которые помогут специалистам Департамента миграции быстрее рассматривать просьбы об убежище., общаться с мигрантами, и вести переговоры об их возвращении в страну происхождения.

Комиссар ЕС по внутренним Делам Илва Йоханссон пообщаля 10-12 млн евро финансовой помощи из Фонда по делам убежища, миграции и интеграции, который должен поступить в Литву уже в августе.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2096 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 1098 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 179 граждан Конго, 121 — Камеруна, 78- Гвинеи, 76- Ирана, по 69 — Сирии и Афганистана, 68 -России и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.