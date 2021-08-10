А. Билотайте надеется, что забор на границе с Беларусью будет возведен за год

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Министр внутренних дел Агне Билотайте надеется, что заграждения на границе с Беларусью будут возведены за год.

«Без физического барьера у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, этот физический барьер можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год», — заявила во вторник на пресс-конференции А. Билотайте.

Правительство во вторник направило в сейм новый проект закона о возведении барьера, который просить принять в особо срочном порядке.