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В Польше пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов

Фото Пограничная служба Польши

В Польше с 6 по 8 августа сотрудники Подляской пограничной службы задержали 349 иностранцев, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Задержанные в основном граждане Ирака и Афганистана, пишет Mylomza.

«Самая большая группа нелегальных мигрантов — 85 человек — была задержана в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице», — рассказала представитель погранслужбы Катаржина Зданович.

Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также  устанавливают их личности, страну происхождения и возраст.

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Затем по решению суда их отправляют в охраняемые изоляторы.

Отмечается, что с начала года сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 871 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы.

korrespondent.net

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