В Польше пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов

Фото Пограничная служба Польши

В Польше с 6 по 8 августа сотрудники Подляской пограничной службы задержали 349 иностранцев, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Задержанные в основном граждане Ирака и Афганистана, пишет Mylomza.

«Самая большая группа нелегальных мигрантов — 85 человек — была задержана в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице», — рассказала представитель погранслужбы Катаржина Зданович.

Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также устанавливают их личности, страну происхождения и возраст.