Латвийский министр призывает ввести режим ЧС на границе с Беларусью

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в понедельник, 9 августа, в Риге обратилась к правительству страны с призывом ввести режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов, сообщает информагентство BNS со ссылкой на МВД Латвии.

В случае, если правительство введет режим ЧС, пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях получат новые полномочия по недопущению пересечения границы, задержанию и возвращению нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Согласно сведениям МВД Латвии, за последние три дня латвийско-белорусскую границу пересекли 160 нелегальных мигрантов, которые были задержаны пограничниками. Как отмечают в ведомстве, Государственная пограничная охрана (ГПО) работает в режиме повышенной готовности.