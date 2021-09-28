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A. Билотайте: необходимо объединять страны, стремящиеся к изменениям миграционной политики

Фото vrm.lrv.lt

Необходимо объединять страны Евросоюза, которые поддерживают необходимость изменения миграционной политики ЕС, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече с министром по миграции Дании.

«Мы договорились, что внесение изменений в европейское право и миграционную политику необходимо, договорились, что необходимо создавать альянс или союз стран, которые поддерживают изменения, и это сейчас делается», — заявила А. Билотайте журналистам.

«Одна из целей визита именно такое объединение, и я очень рада, что у нас есть поддержка Дании», — добавила она.

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С министром иммиграции и интеграции Маттиасом Тесфайе она обсудила миграционный кризис, также опыт Дании по решению миграционного кризиса, который был в стране несколько лет тому назад. 

Министры подчеркнули важность физического барьера на границах ЕС.

«Очень важно в такой ситуации общая позиция ЕС, совместные действия и отсутствие терпимости к ситуации. Мы чувствуем поддержку всего ЕС и благодарны Дании за поддержку и понимание», — отметила А. Билотайте.

A. Билотайте: необходимо объединять страны, стремящиеся к изменениям миграционной политики

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