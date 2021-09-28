A. Билотайте: необходимо объединять страны, стремящиеся к изменениям миграционной политики

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Необходимо объединять страны Евросоюза, которые поддерживают необходимость изменения миграционной политики ЕС, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече с министром по миграции Дании.

«Мы договорились, что внесение изменений в европейское право и миграционную политику необходимо, договорились, что необходимо создавать альянс или союз стран, которые поддерживают изменения, и это сейчас делается», — заявила А. Билотайте журналистам.

«Одна из целей визита именно такое объединение, и я очень рада, что у нас есть поддержка Дании», — добавила она.