Необходимо объединять страны Евросоюза, которые поддерживают необходимость изменения миграционной политики ЕС, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече с министром по миграции Дании.
«Мы договорились, что внесение изменений в европейское право и миграционную политику необходимо, договорились, что необходимо создавать альянс или союз стран, которые поддерживают изменения, и это сейчас делается», — заявила А. Билотайте журналистам.
«Одна из целей визита именно такое объединение, и я очень рада, что у нас есть поддержка Дании», — добавила она.
С министром иммиграции и интеграции Маттиасом Тесфайе она обсудила миграционный кризис, также опыт Дании по решению миграционного кризиса, который был в стране несколько лет тому назад.
Министры подчеркнули важность физического барьера на границах ЕС.
«Очень важно в такой ситуации общая позиция ЕС, совместные действия и отсутствие терпимости к ситуации. Мы чувствуем поддержку всего ЕС и благодарны Дании за поддержку и понимание», — отметила А. Билотайте.
“A. Билотайте: необходимо объединять страны, стремящиеся к изменениям миграционной политики”
Как будто от Дании что-то зависит. Поверни свой нос в другую сторону.