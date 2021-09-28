С. Кайрис обсудит с руководством концертных учреждений выбор артистов для приезда в Литву

Министр культуры ответил, что Н. Луганского нельзя сравнивать с российским исполнителем Филиппом Киркоровым – ему на пять лет запрещен въезд в Литву из-за его многочисленных посещений полуострова Крым, отрицания территориальной целостности Украины и оправдания агрессивных действий России.

«Не хотелось бы, чтобы в Литве могли выйти на сцену только те исполнители, которые проходят проверку специальных служб и тому подобное. Как мы будем выглядеть? Но как решать такие вопросы, я намерен на следующей неделе созвать руководителей всех концертных учреждений и принципиально поговорить», – сказал во вторник в сейме С. Кайрис.

По его словам, «никакая система не защитит нас от этого, если мы сами, те люди, которые несут ответственность, которые составляют программу своей деятельности, не учитывают определенные моменты».

Н. Луганский в августе этого года выступал в Донецке.

Вооруженные силы Украины воюют с пророссийскими сепаратистами в восточных Донецкой и Луганской областях с 2014 года. Конфликт возник после предпринятой в марте того года Россией аннексии Крыма и уже унес более 13 тысяч жизней.

В мае нынешнего года сейм принял поправки к Закону о правовом положении иностранцев, согласно которым, в список нежелательных в Литве лиц вносятся те, кто публично выражал поддержку осуществляемой зарубежным государством агрессии и нарушающей международное право политике.

Эта поправка была подготовлена после того, как выяснилось, что Совет по культуре выделил субсидии за несостоявшиеся или перенесенные культурные мероприятия компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Ф. Киркорова и Михаила Шуфутинского.

19 января Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел включил Ф. Киркорова в список нежелательных лиц в Литве за оправдание оккупации Крыма.