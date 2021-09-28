Остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия

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В Испании правительство одобрило объявление острова Пальма зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом заявила официальный представитель испанского Кабмина Исабель Родригес, сообщает ТАСС во вторник, 28 сентября.

Совет министров одобрил «объявление острова Пальма территорией, серьезно пострадавшей от чрезвычайной ситуации в области гражданской защиты». Решение позволит выделить финансовую помощь для преодоления последствий извержения, а именно €10,5 млн пойдут на приобретение жилья на острове для лиц, оставшихся без дома из-за извержения, и на покупку предметов первой необходимости.

Отметим, что извержение вулкана уничтожило уже почти 600 зданий на острове, большинство из них — жилые дом, пишет РИА Новости. Лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.