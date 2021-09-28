Остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия

В Испании правительство одобрило объявление острова Пальма зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом заявила официальный представитель испанского Кабмина Исабель Родригес, сообщает ТАСС во вторник, 28 сентября.
Совет министров одобрил «объявление острова Пальма территорией, серьезно пострадавшей от чрезвычайной ситуации в области гражданской защиты». Решение позволит выделить финансовую помощь для преодоления последствий извержения, а именно €10,5 млн пойдут на приобретение жилья на острове для лиц, оставшихся без дома из-за извержения, и на покупку предметов первой необходимости.
Отметим, что извержение вулкана уничтожило уже почти 600 зданий на острове, большинство из них — жилые дом, пишет РИА Новости. Лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.
Утром в понедельник вулкан затих на несколько часов, однако вскоре снова начал выбрасывать лаву.
«После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса», — заявили в мадридском Институте геонаук.
Эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов. Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.
Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. К настоящему времени никто не пострадал.korrespondent.net