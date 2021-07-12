А. Дуда надеется, что Польша поможет Литве с миграционным кризисом

По его словам, польские пограничники уже служили в других странах ЕС, и за пределами блока, поэтому для них это не был бы новый опыт.

А. Дуда также отметил, что Польша могла бы внести вклад в охрану границы Литвы с Беларусью в рамках координированных действий с Европейским агентством охраны границ и береговых линий Frontex.

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил у польского коллеги помощи «как в смысле человеческих ресурсов, так и тонических мер». По его словам, это необходимо, чтобы «мы могли защитить, прежде всего, не границу Литвы, а внешнюю границу всего ЕС».

«Мы должны приложить все усилия, чтобы этот поток нелегальных мигрантов был остановлен», – сказал литовский президент.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Литовские должностные лица считают, что выросшие потоки миграции являются организованной минским режимом гибридной атакой.

Минск же утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине введенных санкций ЕС.

Обещает ответ Беларуси

Г. Науседа отметил, что Литва будет выдвигать предложения ЕС для адекватного ответа на действия Беларуси, подстрекающие миграционный кризис.

«На уровне ЕС Литва и другие государства будут представлять предложения соответствующих адекватных ответов на сложившуюся ситуацию. Мы делали это активно в пролом, будем делать это активно и в будущем, и я убежден, что наши друзья, наши партнеры поймут наши предложения, оценят их и одобрят», – отметил руководитель страны.

По его словам, Белорусский режим сейчас находится в отчаянии , и по этой причине большинство его действий продиктованы обычным страхом и чувством мести.

Все же, это не сдержит Литву от дальнейшего соблюдения принципов и ценностей в своей внешней политике, заявил Г. Науседа.

«Эти ценности важны не нынешнему белорусскому режиму, эти ценности важны свободным людям Беларуси, которые раньше или позже создадут свободное Белорусское государство», – заявил президент.

Отношения Литвы и Беларуси стали обостряться в прошлом году, когда режим Александра Лукашенко начал расправы над оппозицией, а после президентских выборов Литва стала страной убежища для белорусских активистов и политиков.

Напряжение усилилось когда в мае этого года Беларусь принудила к посадке в Минске гражданский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, и задержала находившихся в самолете оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Спегу.