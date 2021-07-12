Отчаявшиеся мигранты стремятся попасть в Европу

В 2015 году Нигер принял жесткий закон против незаконного ввоза людей, который криминализировал миграцию и привел к постепенному ужесточению мер против мигрантов и закрытию границ, особенно с Алжиром и Ливией. В обмен на сотрудничество в области миграционного контроля ЕС заметно увеличил объем помощи на цели развития в этой африканской стране, которая достигла 1,2 млрд евро в период с 2014 по 2020 год. Целевой фонд для борьбы с нелегальной иммиграцией, также учрежденный в 2015 году, является одним из инструментов ЕС, который координирует эту помощь. Однако в 2018 году Нигер из обещанных 6 351 мигранта покинули всего 2729 человек.

Практически каждую неделю протесты вспыхивают в палаточном лагере в Агадесе, крупнейшем городе на севере Нигера. Меры, принятые для сдерживания пандемии COVID-19, только усугубили ситуацию: передвижение беженцев резко замедлилось, а границы были закрыты.

Несмотря на все меры контроля, на ливийском маршруте наблюдается рост миграционного потока в Европу.

По данным Международной организации по миграции, по состоянию на июнь этого года в Средиземном море патрульными катерами было перехвачено 10711 человек, что всего на тысячу меньше, чем за весь 2020 год.