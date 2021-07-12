Литва отказалась выдать Беларуси С. Тихановскую

О том, что просьба Беларуси была отклонена, в воскресенье местным медиа сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед. Он сказал, что Литва не указала никакого правового основания.

В марте этого года лояльная президенту Александру Лукашенко правоохрана сообщила, что экстрадиция С. Тихановской инициируется из-за полученной информации о якобы организованных ее близкими соратниками массовых беспорядках.

Между тем представители С. Тихановской подчеркнули, что она поддерживает только мирные методы.

Бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, уехала в Литву.

Оппозиция и западные демократии утверждают, что эти выборы были сфальсифицированы, и считают, что на них победила С. Тихановская, заменившая в борьбе за президентский пост своего мужа, который находится в тюрьме.