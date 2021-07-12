В Молдове подвели итоги парламентских выборов

Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Такие предварительные данные опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов, поступивших с участков, передает ТАСС.
Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия Шор, получившая 5,7%.
Голосование прошло при самой низкой за всю историю парламентских выборов Молдавии явке — 48,4%.
Согласно предварительным подсчетам, ПДС может получить больше 60 из 101 места в парламенте после перераспределения депутатских мандатов. Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на четыре года.