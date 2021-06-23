А. Дулькис: комиссия по экстремальным ситуациям предложит кабмину не продлевать карантин

Он сказал, что вопрос карантина правительство рассмотрит в следующий понедельник.

«Это конец месяца. Мы в любом случае должны или продлить статус карантина, или его прекратить, так что в ближайшее время планируется обсудить этот вопросе уже на уровне правительства», — сказал А. Дулькис.

«Но это не известие о расслаблении, это просто достижение определенного результата, и если достаточно тех мер, которые устанавливаются посредством правовых актов экстремальных ситуаций, то, наверное, этого и должно хватить, но окончательное решение в ближайшее время примет правительство», — добавил он.

По его словам, после прекращения карантина останутся в силе «разумные меры» — такие, как маски в закрытых помещениях, ограничение потоков людей.

«Пока у нас еще нет значительной части вакцинированного населения, пока мы полностью не положили на лопатки этот вирус, это значит, что должны быть определенные ограничения: например, ношение масок в местах торговли, возможно, соблюдение ограничения потоков людей и все другие разумные решения, которые необходимы наряду с тестированием и вакцинированием», — сказал министр здравоохранения.