Испания помиловала осужденных каталонских политиков

Среди помилованных — бывший зампред региональной администрации Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам лишения свободы, экс-спикер местного парламента Карме Форкадель, осужденная на 11 лет и 6 месяцев, бывший советник по внешним связям Рауль Ромева (12 лет тюрьмы).

В мае 2021 года Верховный суд выступил против помилования каталонских политиков. Это означает, что власти Испании не могут предоставить полное помилование. Предполагается, что правительство позволит заключенным не отбывать оставшийся тюремный срок, однако оставит в силе лишение права занимать государственные должности.

В октябре 2019 года испанский суд вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к референдуму о независимости 2017 года. Часть из 12 проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.