Установлено еще пять случаев дельта-штамма коронавируса

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В Литве установлено еще пять случаев вызывающего беспокойство дельта-штамма коронавируса, который впервые был зафиксирован в Индии, сообщила в среду Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.

Также на этой неделе обнаружено 637 случаев альфа-варианта вируса, впервые установленного в Великобритании, а также 14 случаев штамма B.1.620, зафиксированного в литовском городе Аникщяй.