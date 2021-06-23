Установлено еще пять случаев дельта-штамма коронавируса

В Литве установлено еще пять случаев вызывающего беспокойство дельта-штамма коронавируса, который впервые был зафиксирован в Индии, сообщила в среду Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.
Также на этой неделе обнаружено 637 случаев альфа-варианта вируса, впервые установленного в Великобритании, а также 14 случаев штамма B.1.620, зафиксированного в литовском городе Аникщяй.
В общей сложности в Литве проведено 12 тыс. 888 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8944 случая альфа-штамма, 13 случаев южноафриканского бета-штамма, 227 случаев штамма B.1.620, шесть случаев бразильского гамма-штамма и шесть случаев индийского дельта-штамма. Все установленные случаи дельта-варианта вируса — привозные.