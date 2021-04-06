А. Дулькис: на этой неделе решения о послаблениях, вакцинация больших коллективов

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

На этой и следующей неделе правительство должно принимать решения о послаблениях карантина в сферах торговли, спорта и досуга, культуры, также на этой неделе от COVID-19 начнут прививать большие коллективы, находящиеся в менее приоритетных группах, говорит литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«И на этой неделе на заседаниях правительства, и на следующей неделе будут рассматриваться меры (…) Но да, они связаны и со сферой торговли, и со сферой спорта, досуга, и с культурой. Сегодя, сейчас я не могу назвать точную очередность, видимо, мысль будет такая, что прежде всего изменения затронут те сферы, где деятельность осуществляется в открытом пространстве», — сказал А. Дулькис на пресс-конференции во вторник.

Он также признал, что из-за распространения штаммов коронавируса не соблюдается план послаблений карантина, утвержденный в феврале.

«Мы постановили расширить возможности ускорения вакцинации, на этой неделе включим параллельную скорость с использованием остатков вакцины AstraZeneca. Начнем вакцинировать и большие коллективы, большие группы, которые тоже находятся в приоритетной очередности, но несколько ниже», — сказал министр на пресс-конференции во вторник.

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

По его словам, такое решение принято потому, что люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и другие лица не спешат прививаться и ждут других вакцин — Moderna или Pfizer.

«К сожалению, они есть не во всех центрах вакцинации (…) Сейчас у нас около 60 тыс. неиспользованных доз вакцины AstraZeneca, неполные 9 тыс. доз вакцины Moderna, а Pfizer — менее 5 тыс. доз», — сказал он.

Как сказал министр, на этой неделе в Литву должно быть доставлено 70 тыс. доз вакцины Pfizer и 15 тыс. доз AstraZeneca.

Он сказал, что за последнюю неделю привито более 88 тыс. человек, на предыдущей неделе — 75 тыс.

В общей сложности Литва получила 642 тыс. 365 доз вакцины, все они доставлены в центры вакцинации, из них использовано 568 тыс. 777 доз.