В ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в «черной зоне» — А. Дулькис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Динамика новых случаев заболевания и положительных тестов показывает, что в ближайшие 7-10 дней вся Литва может оказаться в «черной зоне», говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Ситуация не улучшается. Число случаев растет, к сожалению, стабильно растет. Процен положительных исследований тоже высок(…) Увы (…) через семь-десять дней может оказаться, что у нас в «черной зоне» будет вся Литва», — сказал министр на пресс-конференции во вторник.

«Черной зоной» в Литве считается такая заболеваемость COVID-19, при которой за последние 14 дней показатель новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей составляет более 500, а доля положительных тестов превышает 10%.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

По словам министра, также обеспокоенность вызывает то, что «положительных случаев среди симптомных пацментов около 40%».

«Значит, коронавирус начинает доминировать среди ощущающих симптомы людей, это оень серьезный сигнал», — отметил он.

По словам А. Дулькиса, ситуация ухудшается и в больницах, где находится почти тысяча пациентов.

«Самая сложная ситуация — в Вильнюсе. За неделю более чем на 30% увеличилось число госпитализированных лиц. Есть и еще один город — в Каунасе ситуация тоже стала ухудшаться», — сказал он.

В литовских больницах сейчас с COVID-19 находится 961 пациент, 107 из них — в реанимации. Кислород дополнительно подается 804 больным, 58 пациентов находится на искуственной вентиляции легких.