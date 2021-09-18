А. Латакас: потеря белорусских грузов может привести к снижению инвестиций

В связи с сокращением потока белорусских грузов, перевезенных по железной дороге и через литовский морской порт в этом году, которых вероятно в конце этого года вообще не будет, глава Клайпедского морского порта Альгис Латакас опасается, что это может привести к сокращению государственных инвестиций в порт, а также к усилению внутренней конкуренции между портовыми компаниями.
А. Латакас подчеркнул, что для порта важен каждый груз, независимо от того, кто его производитель.
«То, что нет груза, это лишь одно из зол, но я вижу две опасности — возможно, что приостановятся госинвестиции в порту — этого точно не хотелось бы, и этого не должно быть. Все хорошее и плохое уходит, а инвестиции являются долгосрочными, для большого будущего, на многие годы вперед. Вторая опасность – это обострение внутренней конкуренции», – сказал BNS директор порта.
По словам А. Латакаса, терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT), который переваливает в Клайпедском порту калийные удобрения находящегося в санкционном списке США «Беларуськалия», может претендовать на другие грузы, переваливаемые в порту, но это не было бы позитивным решением.
«Не хотелось бы, чтобы это случилось, но есть и определенные предохранители. Компании, которые грузят зерно и удобрения в порту, связаны долгосрочными контрактами с поставщиком и грузополучателями, это тоже непросто. Я надеюсь, что хотя бы тот минимальный объем грузов, который обеспечивает работу компании, она сможет сгенерировать и дождаться лучших времен, если случится так, что полный груз калия не сможет переваливаться через Клайпеду», — сказал А. Латакас.
Основной акционер BKT Игорь Удовицкий, ранее заявлял BNS, что если экспорт удобрений через Клайпеду прекратится в декабре, то компания будет переориентирована на погрузку зерна. Его в порту переваливают и другие компании.
По словам А. Латакаса, выручка порта и грузооборот пока росли, но с начала года наблюдается сокращение нефтепродуктов, а с декабря – будет резки и падение калийных удобрений, — порт потеряет почти треть — около 14-15 млн. тонн из общего объема в 48 млн. тонн годовой погрузки. Его доход упадет примерно на 20 миллионов. евро.
Ранее министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что после введения новых санкций в отношении белорусских компаний, включая «Беларуськалий», который является одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, окончательная судьба транзита удобрений через Литву фактически находится в руках банков страны. А в августе он заявил, что с 8 декабря продукцию «Беларуськалия» больше не будут перевозить через Литву.
В этом году BKT планировал отгрузить около 11 млн тонн. тонн удобрений «Беларуськалия», что составляет 98%. всех его грузов. И. Удовицкий также сообщил BNS, что BKT готов переваливать по 15–16 млн. тонн удобрений в год, однако это планировалось делать не ранее 2024-2025 годов.
С начала этого года белорусский экспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) больше не будет перевозить нефтепродукты через Литву и Клайпеду.
Глава Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Мантас Бартушка заявил, что, если будут потеряны белорусские калийные удобрения и другие грузы, группе может потребоваться около 60 миллионов евро госсубсидий на содержание инфраструктуры.
По его словам, примерно столько доходов потеряет литовская ж/д компания, а вся логистическая цепочка Литвы потеряет более 100 млн. евро.