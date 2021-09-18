А. Латакас: потеря белорусских грузов может привести к снижению инвестиций

По словам А. Латакаса, терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT), который переваливает в Клайпедском порту калийные удобрения находящегося в санкционном списке США «Беларуськалия», может претендовать на другие грузы, переваливаемые в порту, но это не было бы позитивным решением.

«Не хотелось бы, чтобы это случилось, но есть и определенные предохранители. Компании, которые грузят зерно и удобрения в порту, связаны долгосрочными контрактами с поставщиком и грузополучателями, это тоже непросто. Я надеюсь, что хотя бы тот минимальный объем грузов, который обеспечивает работу компании, она сможет сгенерировать и дождаться лучших времен, если случится так, что полный груз калия не сможет переваливаться через Клайпеду», — сказал А. Латакас.

Основной акционер BKT Игорь Удовицкий, ранее заявлял BNS, что если экспорт удобрений через Клайпеду прекратится в декабре, то компания будет переориентирована на погрузку зерна. Его в порту переваливают и другие компании.

По словам А. Латакаса, выручка порта и грузооборот пока росли, но с начала года наблюдается сокращение нефтепродуктов, а с декабря – будет резки и падение калийных удобрений, — порт потеряет почти треть — около 14-15 млн. тонн из общего объема в 48 млн. тонн годовой погрузки. Его доход упадет примерно на 20 миллионов. евро.

Ранее министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что после введения новых санкций в отношении белорусских компаний, включая «Беларуськалий», который является одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, окончательная судьба транзита удобрений через Литву фактически находится в руках банков страны. А в августе он заявил, что с 8 декабря продукцию «Беларуськалия» больше не будут перевозить через Литву.

В этом году BKT планировал отгрузить около 11 млн тонн. тонн удобрений «Беларуськалия», что составляет 98%. всех его грузов. И. Удовицкий также сообщил BNS, что BKT готов переваливать по 15–16 млн. тонн удобрений в год, однако это планировалось делать не ранее 2024-2025 годов.

С начала этого года белорусский экспортер нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) больше не будет перевозить нефтепродукты через Литву и Клайпеду.

Глава Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Мантас Бартушка заявил, что, если будут потеряны белорусские калийные удобрения и другие грузы, группе может потребоваться около 60 миллионов евро госсубсидий на содержание инфраструктуры.

По его словам, примерно столько доходов потеряет литовская ж/д компания, а вся логистическая цепочка Литвы потеряет более 100 млн. евро.