Аналитики: будущие инвестиции США в ASG в экономику Литвы не поступят

Вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, финансовый аналитик Марюс Дубниковас тоже сказал, что инвестиции Certares Management, скорее всего, будут распространяться через всю группу ASG.

«Трудно рассчитывать, что какая-то значительная часть денег придет в Литву, поэтому даже успешное завершение этой сделки, скорее всего, не окажет заметного влияния на экономику Литвы», – сказал BNS М. Дубниковас.

Ж. Маченас также подчеркнул, что в последние годы из-за национальной безопасности было заблокировано несколько инвестиций Avia Solutions Group в Литве.

«Стоит ли говорить о выгоде вероятных инвестиций для Литвы? Г. Жемялису здесь даже ангар не позволяют построить, так о каких инвестициях в Литве можно говорить?» – сказал Ж. Маченас.

И он, и М. Дубниковас упомянули, что информации в открытом доступе об учрежденной в 2012 году в США компании Certares Management очень немного.

Ж. Маченас напомнил, что в 2019 году ASG сообщала о намерениях провести первичное публичное предложение (IPO) и дебютировать на бирже Гонконга или Лондона, однако из-за пандемии коронавируса отложила эти планы на будущее.

«Возникает вопрос, не будет ли этот приход инвесткомпании таким промежуточным решением», – сказал Ж. Маченас.

ASG в понедельник сообщила, что созданная в 2012 году Certares Management намерена инвестировать в капитал группы 300 млн евро. Представитель группы Вилма Вайтекунайте указала BNS, что Certares Management выкупит новую эмиссию привилегированных конвертируемых акций ASG, которая спустя несколько лет будет конвертирована в обыкновенные акции и составит не более одной пятой капитала группы.

Американская компания по управлению инвестициями Certares Managemen, которая вкладывает в основном в туристический бизнес, намерена инвестировать 300 млн. долларов в капитал, авиационной бизнес-группы Avia Solutions Group, контролируемой литовским предпринимателем Гедиминасом Жемялисом.

Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2021 года с одобрения антимонопольных и регулирующих органов в странах, где работают стороны сделки, сообщила Avia Solutions Group.

Посредником сделки является международный инвестбанк Morgan Stanley & Co. International, юридическими консультантами выступила адвокатская контора White & Case.

По словам основателя и председателя правления Avia Solutions Group Гедиминаса Жемялиса, инвестиции Certares Managemen, которая станет стратегическим партнером группы, помогут группе развивать пассажирскую и грузовую авиацию, техническое обслуживание самолетов, услуги по обучению экипажей, наземному обслуживанию и логистические услуги.

«Это важное партнерство является началом следующего этапа долгосрочного развития Avia Solutions Group и продолжением расширения нашей глобальной партнерской сети», — отметил Г. Жемялис в пресс-релизе

Avia Solutions Group обслуживает более 2000 клиентов от Америки до Азии, у нее 500 лицензий.

За первые шесть месяцев этого года группа получила 368,571 млн долларов консолидированной выручки -на 8,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года, его консолидированная чистая прибыль составила 14 587 млн евро (в прошлом году – убытки в 6 747 млн ​​евро).

У основанная в 2012 году компании Certares Managemen есть подразделения в Нью-Йорке, Люксембурге и Дубае, компания инвестирует в сектора капитала, путешествий, туризма, в гостиничный бизнес и сектор потребительских услуг.