В Германии владельцы собак заплатили рекордную сумму налогов

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В 2020 году в Германии за счет налогообложения владельцев собак в государственный бюджет поступили 380 млн евро. Такие данные накануне обнародовало Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По сравнению с 2019 годом, сборы от налогообложения на содержание собаки в ФРГ увеличились на 2,7%. В 2021 году этот тренд продолжается: в первом квартале соответствующие налоговые поступления в казну составили уже 159 млн евро, что на 8,4% больше, чем в такой же период предыдущего года.

Несмотря на то, что количество домашних питомцев действительно могло увеличиться в связи с пандемией, тенденция к росту налоговых сборов была отмечена еще ранее. Как отмечают статистики, в 2010 году в бюджет по данной статье поступило лишь 258 млн евро.