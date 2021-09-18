В США будут вакцинировать детей от коронавируса начиная с пяти лет

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Поддержка вакцинации детей с 5 до 11 лет может быть одобрена уже в конце октября текущего года. Такую информацию сообщает Reuters.

Представители здравоохранения США предполагают, что в стране возможно введение вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о вакцинации препаратом Pfizer.

В данный момент медики ожидают когда препарат будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Это может произойти ближе к концу сентября.