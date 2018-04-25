А.Монкявичюс: наблюдаю за ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Польше

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Замещающий министра здравоохранения Аурелиюса Вяригу министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс заявил, что наблюдает за эпидемиологической ситуацией в Польше, где быстро растет количество новых заражений коронавирусом.

«Я с утра прошу специалистов Минздрава предоставить свои заключения и информировать меня о тенденциях и показателях, которые влияют на включение страны в список пораженных стран. Речь идет о двух странах — Польше и Нидерландах», — в понедельник заявил журналистам А. Монкявичюс.

Министр добавил, что пока, по его мнению, этот показатель не достигнут, а когда будет достигнут, его проинформируют.

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене в понедельник сказала журналистам, что ухудшающаяся ситуация в Польше вызывает обеспокоенность у эпидемиологов Литвы.

Она заявила, что обеспокоенность эпидемиологов ситуацией у соседей вызвана тем, что мы туда ездим «достаточно часто», поэтому необходимо наблюдать за ситуацией в Польше. Однако окончательное решение о включении этой страны в список пораженных стран пример Минздрав.

Обычно министерство список пораженных стран обновляет по пятницам, туда включаются страны, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей.

За минувшие сутки в Польше было подтверждено свыше 500 новых случаев заражения, а показатель заболеваемости сейчас составляет 17,9. Однако в прошлую пятницу он равнялся 15,7, поэтому как литовцы, так и иностранцы могут прибывать из Польши без ограничений.

Похожая ситуация и в Нидерландах, где показатель заболеваемости составляет 19,2, хотя еще в пятницу был 15,1.

В Литве этот показатель составляет 6,4.