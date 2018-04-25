А.Монкявичюс: основной сценарий — начать учебный год как обычно

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Учебный год планируется начать как обычно, но с соблюдением более строгих мер безопасности, заявил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

«Мой прогноз и основной сценарий, что учебный год начнется как обычно, но с соблюдением мер безопасности», — в понедельник сообщил журналистам А. Монкявичюс.

По словам министра, дистанционное обучение может применяться частично, в старших классах, а дошкольное и начальное образование должно быть контактным. Детей младшего возраста нельзя оставлять дома одних, поэтому для них должны быть созданы условия для обучения в дошкольных учреждениях и в начальных классах. Дистанционное обучение может иметь место в старших классах, но необходим творческий подход, а начало года, по мнению министра, будет обычным.

Министр добавил, что более широко о подготовке к приближающемуся учебному году он расскажет в четверг.

Начало учебного года в общеобразовательных и профессиональных школах намечено на 1 сентября. Студентам первого курса университетов и коллегий рекомендовано начать учебу позже, так как из-за коронавируса в этом году позже прошли школьные экзамены, также позже — в конце августа — завершится примем в вузы.