А. Валинскас: высказывание было вырвано из контекста, я не разжигал рознь

«Мое высказывание нельзя вырвать из контекста и цитировать только одно предложение, исключив все обстоятельства, не учитывая интонации и юмористический подтекст произнесенных фраз. Да и той улыбки, с которой я это сделал», — сказал он.

А. Валинскас также подчеркнул, что никоим образом не говорил о поляках и национальных меньшинствах, а лишь о конкретной политической партии. Он утверждал, что уважает поляков и гордится тем, что живет в многонациональном государстве.

«Однако есть такие, для кого такая совместная жизнь неприемлема, потому что только стравливая литовцев и поляков, они могут преследовать свои низкие личные интересы. И когда такие деятели получают символическую, ироническую, юмористическую оплеуху, они начинают пачкать других тем, чем пахнут сами», — полагает А. Валинскас.

«Такое искусственное раздувание скандала — еще одно средство не признавать результаты состоявшихся выборов в сейм и во что бы то ни стало добиваться их отмены», — добавил он.

Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни начато в связи с заявлением А. Валинскаса в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.

«В. Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет.