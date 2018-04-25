default image
А. Валинскас: высказывание было вырвано из контекста, я не разжигал рознь

Подробнее...
default image
В. Томашевский обратится к правоохране в связи с заявлением А. Валинскаса, начато расследование

Подробнее...
default image
Еврокомиссия создала карту заражения ЕС

Подробнее...
default image
Жители Вильнюса со вторника могут получить таблетки иода - самоуправление

Подробнее...
default image
Результат выборов определит активность избирателей – Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
В ЕС резко ухудшили прогноз падения экономики

Подробнее...
default image
Г. Науседа на встрече "Инициативы трех морей" обсудил инфраструктурные проекты

Подробнее...
default image
Трамп собирается устанавливать мир с позиции силы

Подробнее...
default image
В Каунасе открыта скульптура в память о Т. Сугихаре

Подробнее...
default image
Умерли еще три человека с коронавирусом, все – в Каунасском округе

Подробнее...
default image
Требуется изоляция по возвращении из Италии, Болгарии, Лихтенштейна

Подробнее...
default image
Северный поток будет достроен - глава МИД ФРГ

Подробнее...
default image
Г. Науседа примет участие в виртуальном саммите «Инициативы трех морей»

Подробнее...
default image
Полевой госпиталь на 500 мест строят на Национальном стадионе Варшавы

Подробнее...
default image
В столице Литвы избиратели выстроились в очереди с началом голосования

Подробнее...
default image
Франция депортирует из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства учителя

Подробнее...
default image
Генсек ООН: Мир проигрывает пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
ГИК Литвы утвердила результаты I тура выборов в одномандатных округах

Подробнее...
default image
В Литве 205 новых случая коронавируса, общее количество - 7726

Подробнее...
default image
В правительстве Эстонии гомофобный скандал

Подробнее...
default image
Пик безработицы в Литве может прийтись на начало 2021 года

Подробнее...
default image
С. Тихановская обсудила с главой МИД Канады перенос Чемпионата мира по хоккею

Подробнее...
default image
В Праге открыли первый отель для больных Covid

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в минувшие выходные в Литве

Подробнее...
default image
Швейцария усиливает карантин из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Литва планирует приобрести несколько миллионов доз вакцины

Подробнее...
default image
Детская ночь в музее МО

Подробнее...
default image
Если случится беда

Подробнее...
default image
Коронавирус диктует правила поведения

Подробнее...
default image
Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора

Подробнее...
default image
Задержания на границе

Подробнее...
default image
Как вторая волна Covid-19 влияет на расходы населения

Подробнее...
default image
Cага о Brexit: продолжение

Подробнее...
default image
Нарушения на парламентских выборах

Подробнее...
default image
Выборы в Сейм в цифрах

Подробнее...
default image
Активное возвращение на работу

Подробнее...
default image
Интрига парламентских выборов

Подробнее...
default image
Прогноз от теплоснабженцев

Подробнее...
default image
Посткоронавирусный бюджет

Подробнее...
default image
Порядок декларирования места жительства

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

А. Валинскас: высказывание было вырвано из контекста, я не разжигал рознь

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Бывший председатель сейма Арунас Валинскас говорит, что его слова о том, что таких, как председатель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский, нужно расстреливать, были вырваны из контекста и рознь не разжигали. 

«В своем высказывании я ни в коем случае не разжигал  межнациональную рознь и не призывал к насилию. Это просто образное юмористическое высказывание в сослагательном наклонении, не имевшее целью и не призывавшее ни к каким активным действиям», — говорится в присланном BNS комментарии А. Валинскаса. 

Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение. 

реклама

«Мое высказывание нельзя вырвать из контекста и цитировать только одно предложение, исключив все обстоятельства, не учитывая интонации и юмористический подтекст произнесенных фраз. Да и той улыбки, с которой я это сделал», — сказал он.  

А. Валинскас также подчеркнул, что никоим образом не говорил о поляках и национальных меньшинствах, а лишь о конкретной политической партии. Он утверждал, что уважает поляков и гордится тем, что живет в многонациональном государстве. 

«Однако есть такие, для кого такая совместная жизнь неприемлема, потому что только стравливая литовцев и поляков, они могут преследовать свои низкие личные интересы. И когда такие деятели получают символическую, ироническую, юмористическую оплеуху, они начинают пачкать других тем, чем пахнут сами», — полагает А. Валинскас. 

«Такое искусственное раздувание скандала — еще одно средство не признавать результаты состоявшихся выборов в сейм и во что бы то ни стало добиваться их отмены», — добавил он. 

Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни начато в связи с заявлением  А. Валинскаса в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.  

«В. Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником.  Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью. 

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.