А. Вярига: число коек для больных COVID-19 увеличено, но половина уже занята

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Число коек для пациентов с COVID-19 увеличено с 400 до 663, но почти половина их уже сейчас занята, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига на пресс—конференции во вторник.

По его словам, только в минувшие выходные в больницах оказалось 60 новых заразившихся коронавирусом.

«Это значит, что число больных довольно быстро растет, для учреждений большой вызов организоваться с койками, приспособить их для ковидных пациентов», — сказал А. Верига.

Министр обратился к самоуправлениям, которые являются учредителями некоторых больниц, чтобы они призвали эти больницы активно сотрудничать с больницами каждого региона, ответственными за управление ситуацией с COVID-19, и быстро реагировать на их просьбы и распоряжения по поводу реорганизации больничных коек.

По данным Минздрава, в больницах страны с COVID-19 находится 342 человека, 32 из них — в реанимации.

Клиника Сантарос утверждает, что ситуация у них перерастает в критическую, так что нужно незамедлительно подключать другие больницы.

В клинике 102 койки для больных с COVID-19, из них занято 80%.

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Ожидается, что клинике Сантарос помогут Вильнюсская городская клиническая больница, Республиканская Вильнюсская университетская больница и больница Укмерге, но этого может быть недостаточно.