А.Вярига: экспресс-тесты можно использовать для прогнозов распространения коронавируса

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Экспресс-тесты на коронавирус можно использовать с целью составления прогнозов дальнейшего распространения коронавируса, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

«Мы их не будем выбрасывать, я не сомневаюсь, что мы сможем использовать их для оценок и прогнозирования в будущем, как будет вести себя заболевание, потому что эти тесты просто использовать, для них не нужны лаборатории», — сказал министр на пресс-конференции в четверг.

Как сообщает Минздрав, медики и учёные установили, что быстрые тесты на коронавирус не следует использовать для подтверждения заболевания COVID-19.

По данным министра, Литва закупила около полумиллиона быстрых тестов.

«То, что они не годятся для самой диагностики заболевания, не значит, что они вообще негодные и будут выброшены или не будут использоваться. Наших учёных попросили оценить, насколько они были бы точными и специфическими для оценки возникновения иммунитета, так как именно это данные тести и должны устанавливать», — сказал А. Верига.

Между тем для установления активного заболевания по-прежнему будут производиться лабораторные анализы.