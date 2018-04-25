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Лидеры G7 обсудили подготовку к возобновлению экономической активности

Фото facebook.com

Руководители стран — участниц G7 поручили своим профильным министрам совместно работать над подготовкой своих государств к безопасному возобновлению экономической деятельности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома по итогам состоявшихся в формате видеоконференции переговоров лидеров «Большой семерки».

«Сегодня президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с лидерами стран G7. Они рассмотрели скоординированные усилия по совместной борьбе с пандемией COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание. — Прим. ТАСС), которые были предприняты с момента их последней встречи 16 марта (также проводилась в формате видеоконференции. — Прим. ТАСС), и обсудили дальнейшие шаги по восстановлению здоровья населения, безопасности и процветания», — отмечает пресс-служба Белого дома.

«Продвигаясь вперед, лидеры G7 поручили своим министрам работать вместе, чтобы подготовить экономики всех стран «Большой семерки» к безопасному открытию на такой основе, которая позволит странам Группы семи восстановить экономический рост при более устойчивых системах здравоохранения и надежных цепях поставок», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили объединение своих исследований и способностей для борьбы с COVID-19 путем обмена всеми соответствующими эпидемиологическими данными и появляющимися передовыми методами, делая научные данные и результаты исследований общедоступными, предоставляя доступ к ресурсам наиболее мощных суперкомпьютеров.

«Лидеры G7 договорились сохранять приверженность принятию всех необходимых мер для обеспечения мощных и скоординированных глобальных ответных мер в связи с этим кризисом в области здравоохранения и связанными с ним гуманитарным и экономическим бедствиями», — подчеркивается в пресс-релизе.

Также руководители стран — участниц G7 призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Лидеры отметили, что страны — члены Группы семи ежегодно вносят в бюджет Всемирной организации здравоохранения более миллиарда долларов. Значительная часть беседы шла вокруг темы отсутствия транспарентности и хронической неверной деятельности ВОЗ в связи с нынешней пандемией. Лидеры высказались в пользу процесса тщательного изучения практики работы ВОЗ и реформы организации», — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп подвергал в последние несколько дней ВОЗ резкой критике, выражая мнение, что та действует в интересах Китая. Затем он объявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. Это решение было негативно воспринято основной частью мирового сообщества.

belta.by

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