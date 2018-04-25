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Власти Великобритании продлили общенациональный карантин на три недели

Фото www.pixabay.com

Власти Великобритании продлили карантин, введенный в стране 23 марта из-за вспышки коронавируса, еще на три недели. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели», — сказал он.

Доминик Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом, из-за которого неделю провел в больнице, в том числе несколько дней — в отделении интенсивной терапии.

Министр подчеркнул, что есть указание, что введенные меры были успешными и замедлили распространение коронавируса, и что он видит свет в конце туннеля. Однако Доминик Рааб добавил, что отмена ограничительных мер сейчас сведет на нет весь достигнутый прогресс и поставит под угрозу как систему общественного здравоохранения, так и экономику.

Таким образом, страна будет пребывать в карантине как минимум до 7 мая. Именно эту дату еще несколько дней назад сообщила газета The Times

Ограничительные меры действуют в Великобритании с 23 марта. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости. Выйти из дома можно лишь для того, чтобы добраться до работы, сходить к врачу, в аптеку или за продуктами, один раз в день заняться спортом на свежем воздухе. При этом людям на улице нельзя подходить друг к другу ближе чем на 2 м. Закрыты все кафе, бары, рестораны, непродовольственные магазины и музеи.

belta.by

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