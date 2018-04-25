А.Вярига: от массового тестирования медиков отказались, так как часть их работает из дома

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Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига говорит, что от намерения проверить на коронавирус всех медицинских работников без разбора пришлось отказаться, так как часть их работает из дома и не сталкивается с риском заразиться.

Так А. Вярига прокомментировал на пресс-конференции вступившие в силу на этой неделе свои собственные распоряжения о том, что отказываются от массового тестирования медиков, а также от положения о том, что они должны тестироваться повторно, спустя семь дней после первого теста.

По его словам, медики по-прежнему остаются одной из наиболее интенсивно тестируемых групп, но сначала тестируются те, кто сталкивается с опасностью коронавируса непосредственно.

Он сказал, что массовое тестирование медиков проводится в больницах по длительному уходу, в домах престарелых.