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Почти половина жертв COVID в Европе выпала на учреждения соцопеки

www.pixabay.com

Почти 50% от всех летальных исходов от COVID-19 в Европе пришлась на учреждения социальной опеки, о чем заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет ВВС.

 «По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия», — заявил Клюге. 

По его словам, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность. В ряде европейских стран вспышка коронавируса в учреждениях социальной опеки, в частности в домах престарелых, стала большим вызовом. Особенно речь идет об Италии, Испании, Франции, Бельгии. 

По предварительным оценкам, в Испании в учреждениях социальной опеки от коронавируса умерли более 11 600 человек.

korrespondent.net

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