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TOP,Здравоохранение,Новости

А. Вярига: реагенты для тестов на коронавирус и закупаются, и планируются к закупкам

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что в данный момент в стране достаточно реагентов для анализов на коронавирус, а новые заказы постоянное производятся.  

«Реагенты и планируются, и закупаются, сейчас я точно не могу сказать, на какое время их закуплено, нужно уточнить, но они точно есть», – заявил министр журналистам в четверг в Каунасе. 

Сейчас используем еще те, что закуплены ранее. Их, насколько я знаю, хватить до конца сентября, и срок их действия, по крайней мере, части, тогда и завершится. Закупки ведутся постоянно. Этот процесс постоянно идет», – добавил он.

А. Вярига также сказал, что с субботы возвращается обязательное ношение масок, далее будут рассматриваться показатели, и в соответствии с ними, будут приниматься решения о повышении объемов исследований или введении определенных режимов в лечебных учреждениях. 

«Следующие показатели будут связаны с интенсивностью тестирования, а режимам больницы и подобными вещами», – пояснил министр.

Закрытие границ страны, по словам А. Вериги, пока не планируется.

«Я очень надеюсь, что Европа, как сообщество будет обладать более общей стратегией, не будет так, что страны будут реагировать совершенно в одиночку. Но, если потребуется, мы и быстрее примем решения», – комментировал он.

Кроме того, министр сказал, что все растущие новые случаи коронавируса вызывают беспокойство, однако переносить парламентские выборы не планируется. 

«Надеемся, что этого не потребуется. Процесс планирования выборов очень сложен, плюс мы знаем средства, которыми можно воспользоваться, чтобы люди максимально безопасно могли бы голосовать», – сказал А. Вярига.

С целью контроля над распространением коронавируса, с субботы возвращается обязательное ношение масок во всех закрытых общественных помещениях, включая торговые центры и общественный транспорт. 

Ношение защитных масок в стране было обязательным во время определенного периода всеобщего карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса. 

В данный момент носить маски лишь рекомендуется.  

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