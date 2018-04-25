А. Вярига: возможно ограничение групп людей, запрет на рекламу скидок

В литовском правительственном Комитете по контролю над COVID-19 рассматривалась возможность ограничения групп людей в публичном пространстве до двух, запрет на рекламу скидок, заявил Аурелиюс Вярига, завершающий работу на посту министра здравоохранения.
«Было предложено сократить количество людей, допустимое для собраний в публичных местах с пяти до двух лиц», – заявил министр в понедельник на пресс-конференции.
По его словам, такое предложение выдвигается с учетом того, что люди массово пошли смотреть на зажжение елок в больших городах, хотя официально эти мероприятия и не проводились.
«Еще одно конкретное предложение – запретить рекламу скидок, распродаж», – сказал министр.
По его словам, это могло бы сократить потоки людей в торговых центрах в надежде на то, что людей будут меньше побуждать идти в места торговли.
Министр утверждает, что хотя и не отмечается резкий рост числа случаев, ситуация остается сложной.
«Мы видим, что все равно количество случаев в Литве остается высоким, видим, как и на прошлой неделе, определенные тенденции стабилизации, но пока точно не видим сокращения. Эту ситуацию мы оцениваем как остающуюся очень сложной», – сказал А. Вярига.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 61 тыс. 325 заражений коронавирусом. Все еще больны 46 тыс. 378 человек, 14 тыс. 211 человека выздоровели.
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