А. Вярига: возможно ограничение групп людей, запрет на рекламу скидок

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В литовском правительственном Комитете по контролю над COVID-19 рассматривалась возможность ограничения групп людей в публичном пространстве до двух, запрет на рекламу скидок, заявил Аурелиюс Вярига, завершающий работу на посту министра здравоохранения.

«Было предложено сократить количество людей, допустимое для собраний в публичных местах с пяти до двух лиц», – заявил министр в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, такое предложение выдвигается с учетом того, что люди массово пошли смотреть на зажжение елок в больших городах, хотя официально эти мероприятия и не проводились.