А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Коллаж ЛК/ Фото BFL и автора

Партия «Порядок и справедливость», Литовский союз свободы (либералы) и движение «Вперед, Литва» планируют совместно участвовать в парламентских выборах в следующем году.

Лидеры этих трех организаций Ремигиюс Жемайтайтис, Артурас Зуокас и Артурас Паулаускас во вторник подписали в сейме соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с соглашением, целью будет и создание единой политической силы.

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Фото автора

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

«Пришло время объединяться, потому что процесс объединения – по сути процесс демонстрирования силы», – сказал на пресс-конференции А. Паулаускас.

Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года.