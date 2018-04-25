А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Партия «Порядок и справедливость», Литовский союз свободы (либералы) и движение «Вперед, Литва» планируют совместно участвовать в парламентских выборах в следующем году.
Лидеры этих трех организаций Ремигиюс Жемайтайтис, Артурас Зуокас и Артурас Паулаускас во вторник подписали в сейме соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с соглашением, целью будет и создание единой политической силы.
«Пришло время объединяться, потому что процесс объединения – по сути процесс демонстрирования силы», – сказал на пресс-конференции А. Паулаускас.
Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года.
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