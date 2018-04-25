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А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

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TOP,Выборы-2019,Новости,Сейм Литвы

А.Зуокас, Р.Жемайтайтис и А.Паулаускас вместе пойдут на выборы в сейм

Коллаж ЛК/ Фото BFL и автора

Партия «Порядок и справедливость», Литовский союз свободы (либералы) и движение «Вперед, Литва» планируют совместно участвовать в парламентских выборах в следующем году.

Лидеры этих трех организаций Ремигиюс Жемайтайтис, Артурас Зуокас и Артурас Паулаускас во вторник подписали в сейме соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с соглашением, целью будет и создание единой политической силы.

  • Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса
  • Фото автора
  • Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

«Пришло время объединяться, потому что процесс объединения – по сути процесс демонстрирования силы», – сказал на пресс-конференции А. Паулаускас.

Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года.

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