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Achema в суде ЕС проиграла спор о госпомощи терминалу СПГ

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В четверг суд Евросоюза отклонил жалобу крупнейшего потребителя газа в Литве — йонавского производителя удобрений Achema по поводу государственной помощи Клайпедскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ). 

Общий суд ЕС подтвердил, что вся процедура согласования помощи с Еврокомиссией (ЕК) 6-7 лет назад проходила законно, включая избранный размер терминала СПГ, модель реализации проекта и его финансирования, сообщило Министерство энергетики. 

«Еще раз утверждена стратегическая важность терминала для государства и всех потребителей природного газа», – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

Achema, входящая в группу Achemos grupe и недовольная решением ЕК от 2013 года о поддержке терминала инициировала дело против ЕК в июле 2016 года.  

Заместитель председателя правления владеющей заводом Achema группы Achemos grupe Гинтарас Бальючнас тогда сказал BNS, что Еврокомиссии не была предоставлена вся информация, например о том, что Achema не разрешили строить собственный терминал, ведь мощности Клайпедского терминала СПГ слишком велики, не были раскрыты точные данные о его фактическом использовании.

В ноябре 2013 года ЕК заявила, что 448 млн евро общей государственной помощи на проект терминала СПГ не исказят конкуренцию, а Литва сможет интегрироваться в газовый рынок ЕС. 

Решение Еврокомиссии позволило государству предоставить гарантию под кредит Европейского инвестиционного банка на сумму в 87 млн евро, предоставленный оператору терминала Klaipedos nafta.

Обязательство вносить плату за пользование терминалом СПГ Achema постоянно обжаловала и в литовских судах. Компания до 2015 года не платила обязательную плату, мотивируя это тем, что она является слишком большой финансовой ношей. Однако, после решения Конституционного суда она была вынуждена ее заплатить, а также погасить долги. 

Achema владеет почти 10% акций Klaipedos nafta. 

BNS

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