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Адаптация инфраструктуры ж/д транспорта для инвалидов отложена

Фото BFL/ Рядаса Вилимаса

В пятницу парламентарии еще на пять лет отложили реализацию требования того, чтобы железнодорожные станции, перроны и сами поезда в Литве были адаптированы для людей с недугами. 

За это проголосовал 71 депутат, ни одного не было против, 13 воздержались. 

Действие исключения, позволяющего не применять европейские требования, должно было завершиться в этом году, однако государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai не выполнила всех необходимых работ. 

Оппозиционный консерватор Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что это не первый перенос срока. 

«Это большой позор перед нашим обществом, перед членами этого общества, у которых есть недуги и, которые не могут пользоваться инфраструктурой», – сказала она.

«Мы не только не выполнили регламент, мы лишь только создали план, как мы его, возможно, выполним», – подчеркнула парламентарий.

Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что продление срока необходимо, поскольку в противном случае, придется срочно приобрести 32 поезда с вагонами, а это обойдется государству почти в 449 тыс. евро. Также больших инвестиций требует обновление перронов на станциях и остановках, а их в Литве более 100. Компания утверждает, что если сроки не будут продлены, то реализация этих требований станет неподъемной для нее финансовой ношей. 

Регламент Совета Европы по правам и обязанностям железнодорожных пассажиров действует с октября 2007 года. 

Четвертого декабря этого года правление госкомпании одобрило программу, согласно которой к 2024 году Lietuvos gelezinkeliai адаптирует свои услуги для людей с недугами, пожилых людей, семей с маленькими детьми. 

По предварительным данным, на все меры программы потребуется около 270 млн евро.

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