Евросоюз достиг соглашения по климату

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

На саммите Евросоюза государства-члены ЕС достигли соглашения по климатическим изменениям. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 13 декабря.

«Саммит ЕС достиг соглашения по климату. Это очень важное решение. Для одной страны нужно больше времени, прежде чем присоединиться к его выполнению. Мы вернемся к этому вопросу в июне», — сказал он.

Мишель не уточнил, о какой стране идет речь. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что речь идет о Польше.

«Одно государство — Польша — сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации», — сказала она.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС решил объявить о достижении соглашения, если одна из стран ЕС не одобрила его, Мишель ответил: «Мы рассматриваем климатическую нейтральность как нашу общую задачу. Но нам понятно, что одна страна находится на стадии, когда не может взять на себя обязательство. И поэтому у нас будет еще одна встреча. Но нам было важно дать сигнал о том, что мы хотим стать первым зеленым континентом, при этом мы понимаем, что Польше нужно больше времени».