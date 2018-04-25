default image
Лукашенко не исключает нескольких раундов переговоров с Россией "по больным вопросам"

Подробнее...
default image
Евросоюз достиг соглашения по климату

Подробнее...
default image
Адаптация инфраструктуры ж/д транспорта для инвалидов отложена

Подробнее...
default image
В ООН приняли три резолюции о демилитаризации космоса

Подробнее...
default image
В деле о пожаре в Алитусе – подозрения главе Ekologistika и одному работнику компании

Подробнее...
default image
В. Василяускас: принятие бюджета – "легкий маленький хаос"

Подробнее...
default image
В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства

Подробнее...
default image
Финляндия и Эстония запускают свой газопровод

Подробнее...
default image
Г. Науседа: выборы в Великобритании свидетельствуют, что "Брексит" будет слаженным

Подробнее...
default image
За здание центрального почтамта Вильнюса предложено более 11 млн евро

Подробнее...
default image
Выявлена группировка, фальсифицировавшая документы удостоверения личности

Подробнее...
default image
В Вильнюсcком аэропорту появилась смотровая площадка

Подробнее...
default image
Эстония и Латвия хотят построить общий морской парк ветрогенераторов в Рижском заливе

Подробнее...
default image
В сейме продолжается процесс принятия налога на регистрацию загрязняющих автомобилей

Подробнее...
default image
На Лукишкскую площадь возвращается фонтан света

Подробнее...
default image
В ЕС подтвердили продление санкций против России

Подробнее...
default image
У юристов сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Джонсон: Британия покинет ЕС до конца января 2020 года

Подробнее...
default image
В планы борьбы с климатическими изменениями Литва пытается включить месседж о БелАЭС

Подробнее...
default image
Партия Джонсона лидирует на выборах в Британии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Евросоюз достиг соглашения по климату

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

На саммите Евросоюза государства-члены ЕС достигли соглашения по климатическим изменениям. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 13 декабря.

«Саммит ЕС достиг соглашения по климату. Это очень важное решение. Для одной страны нужно больше времени, прежде чем присоединиться к его выполнению. Мы вернемся к этому вопросу в июне», — сказал он.

Мишель не уточнил, о какой стране идет речь. Тем не менее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что речь идет о Польше.

«Одно государство — Польша — сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации», — сказала она.

На вопрос журналистов о том, почему ЕС решил объявить о достижении соглашения, если одна из стран ЕС не одобрила его, Мишель ответил: «Мы рассматриваем климатическую нейтральность как нашу общую задачу. Но нам понятно, что одна страна находится на стадии, когда не может взять на себя обязательство. И поэтому у нас будет еще одна встреча. Но нам было важно дать сигнал о том, что мы хотим стать первым зеленым континентом, при этом мы понимаем, что Польше нужно больше времени».

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600