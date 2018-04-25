Лукашенко не исключает нескольких раундов переговоров с Россией «по больным вопросам»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил запланированную на 20 декабря встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего переговоры по интеграционной тематике, по его словам, могут быть продолжены.

«20-го [декабря запланирована встреча с Путиным] на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС — прим. ТАСС). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — заявил белорусский лидер в пятницу, выступая перед студентами и преподавателями медицинских вузов страны. Его слова приводит агентство БелТА.

7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали восемь интеграционных дорожных карт из 31.

После телефонного разговора с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, состоявшимся 10 декабря, Лукашенко заявил о возможной встрече с президентом РФ после 20 декабря. Также глава Беларуси сообщил о планах встретиться до конца года с главой правительства РФ, возможно, в Минске.