Администрация президента предлагала не применять в Европе санкции на белорусские удобрения

В середине июня администрация президента Литвы занимала позицию, согласно которой Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений, свидетельствуют опубликованная порталом delfi.lt внутренняя переписка между президентским офисом и Министерством иностранных дел, опубликованная в понедельник.
«С санкциями в отношении Белорусской АЭС ситуация очень плохая, потому что опоздали с процедурами. Но в случае с удобрениями мы сначала получим убытки для нашего бизнеса, а потом россияне переймут белорусское предприятие. Попробуем отстоять интересы ЛТ! (…) », — говорится в цитируемой переписке главы группы советников президента по внешней политике Асты Скайсгирите.
«Мы не стремимся блокировать все секторные санкции, мы хотим, чтобы только удобрения были вне, БелАЭС была в списке» — цитирует delfi.lt переписку лица, подписавшегося от имени Скирманте. По данным новостного портала, вероятно, что это советник из группы президента по внешней политике Скирманте Страйгене.
Через несколько дней после этой переписки советник президента Дарюс Кулешюс публично заявил, что лидер страны Гитанас Науседа поддержит соглашение ЕС о секторных санкциях в отношении Беларуси, независимо от того, распространяется оно на экспорт удобрений или нет.
В ответе, отправленном Delfi.lt, администрация президента подчеркнула, что фрагменты внутренней рабочей переписки не отражают окончательную общую позицию, согласованную с Правительством.
В МИД информацию портала не комментируют.
Переписка велась во время принятия Евросоюзом решения о запрете импорта нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси. ЕС в итоге решил ввести санкции в отношении некоторых продуктов, но не в отношении действующих договоров.
Когда в среду вступили в силу санкции США в отношении «Беларуськалия», транзит удобрений через Литву не прекратился, поскольку «Беларуськалий» внес в ноябре предоплату за транспортировку Литовским железным дорогам Lietuvos gelezinkeliai.
Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» после вступления санкций в силу, хотя оно заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве
В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационным ущербом.