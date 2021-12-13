Администрация президента предлагала не применять в Европе санкции на белорусские удобрения

Фото Беларуськалий

В середине июня администрация президента Литвы занимала позицию, согласно которой Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений, свидетельствуют опубликованная порталом delfi.lt внутренняя переписка между президентским офисом и Министерством иностранных дел, опубликованная в понедельник.

«С санкциями в отношении Белорусской АЭС ситуация очень плохая, потому что опоздали с процедурами. Но в случае с удобрениями мы сначала получим убытки для нашего бизнеса, а потом россияне переймут белорусское предприятие. Попробуем отстоять интересы ЛТ! (…) », — говорится в цитируемой переписке главы группы советников президента по внешней политике Асты Скайсгирите.

«Мы не стремимся блокировать все секторные санкции, мы хотим, чтобы только удобрения были вне, БелАЭС была в списке» — цитирует delfi.lt переписку лица, подписавшегося от имени Скирманте. По данным новостного портала, вероятно, что это советник из группы президента по внешней политике Скирманте Страйгене.