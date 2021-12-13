G7 договорилась о реакции на шаги РФ по Украине

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) пришли к соглашению насчет последствий для России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.
По словам американского дипломата, в первый день встречи глав МИД стран G7, которая прошла в Ливерпуле, министры обсудили Китай, иранскую ядерную программу, а также Украину.
Отмечается, что участники переговоров выразили обеспокоенность ситуацией у украинской границы и в результате напряженного обсуждения пришли к выводу, что конфликт все еще можно решить дипломатическим путем.
В противном случае РФ ожидают последствия.
«Если же Москва решит не идти по этому (дипломатическому — ред.) пути, то в ответ будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — подчеркнули в Госдепартаменте.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Джо Байден заверил его в том, что Россия не будет продолжать эскалацию.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что концентрация российской армии у украинской границы подрывает безопасность в Европе.korrespondent.net