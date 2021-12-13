G7 договорилась о реакции на шаги РФ по Украине

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Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) пришли к соглашению насчет последствий для России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

По словам американского дипломата, в первый день встречи глав МИД стран G7, которая прошла в Ливерпуле, министры обсудили Китай, иранскую ядерную программу, а также Украину.

Отмечается, что участники переговоров выразили обеспокоенность ситуацией у украинской границы и в результате напряженного обсуждения пришли к выводу, что конфликт все еще можно решить дипломатическим путем.