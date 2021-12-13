ЕС изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией

Евросоюз изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией, но пока никаких конкретных решений нет. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС, сообщает ТАСС.

«Мы не примем сегодня никаких конкретных решений по санкциям. Мы изучаем с США и Великобританией, какие меры могут быть приняты, когда и как, в скоординированном режиме», — заявил он, подчеркнув, что ЕС находится «в режиме сдерживания» России от применения силы на Украине.

По его словам, ситуация на Украине и обвинения в адрес РФ в наращивании военных сил у границы Украины станут одной из главных тем министерской встречи.